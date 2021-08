Rusia va trimite un contingent suplimentar de 800 de soldati pentru a participa la exercitiile militare la frontiera Tadjikistanului cu Afganistanul, in cadrul carora vor fi utilizate de doua ori mai multe echipamente decat se prevedea initial, a transmis luni Interfax, citand Ministerul rus al Apararii, potrivit Reuters.



La aceste exercitii, preconizate sa aiba loc in perioada 5-10 august, participa de asemenea forte uzbece si tadjice in contextul deteriorarii accelerate a situatiei in materie de securitate in Afganistan, odata cu retragerea trupelor americane din aceasta tara.

…