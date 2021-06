Stiri pe aceeasi tema

- Atat timp cat Crimeea este parte a Rusiei, Moscova nu va cere ridicarea sancțiunilor impuse de Occident, a afirmat luni ministrul adjunct rus de externe Aleksandr Pankin. „Este clar ca nu vom renunta la Crimeea”, a spus acesta, subliniind ca scopul sancțiunilor „nelegitime” este acela de a slabi unitatea…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a vorbit despre tranșeele construite de Europa in relațiile cu Moscova. El a fost citat de RIA Novosti. "Nu ințelegem cu adevarat ce ii motiveaza pe cei care susțin ca Rusia nu este interesata de dialog... Am spus in repetate rinduri ca sintem deschiși pentru…

- Pentagonul a recunoscut ca Rusia și China depașesc Statele Unite in domeniul armelor strategice. Despre acest lucru a anunțat marți, 27 aprilie, șeful Comandamentului Strategic al SUA, amiralul Charles Richards, scrie RIA Novosti. El a considerat superioritatea Rusiei și a Chinei fața de Statele Unite…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat vineri ca a început retragerea trupelor mobilizate în ultimul timp în Crimeea si în zonele de la frontiera cu Ucraina spre bazele lor permanente, dupa participarea acestora la exercitii militare, a relatat agentia de presa oficiala rusa TASS,…

- CHIȘINAU, 22 apr - Sputnik. Președintele rus, Vladimir Putin, a vorbit joi la summit-ul privind schimbarile climatice, care s-a desfașurat online. © RuptlyVideo: Lukașenko a aterizat la Moscova pentru a discuta cu Putin In declarația sa, președintele rus a remarcat necesitatea intensificarii…

- Moscova a avertizat marti Statele Unite ale Americii „sa stea, pentru binele lor, departe” de Rusia si Crimeea, atentionind ca riscul de incidente este foarte ridicat, informeaza agentia de presa Interfax care il citeaza pe ministrul adjunct al afacerilor externe rus Serghei Riabkov, transmite Reuters.…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a propus joi omologului sau american Joe Biden „o discutie” in direct in urmatoarele zile, la o zi dupa ce seful administratiei de la Washington a apreciat ca-l poate numi pe liderul rus „ucigas” (‘killer’) si ca Rusia „va plati pretul” amestecului in alegerile prezidentiale…