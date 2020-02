Rusia va expulza strainii infectati cu noul coronavirus Moscova trece intr-o noua etapa a politicii sale de prevenire a rapandirii noului coronavirus chinez, anuntand luni ca urmeaza sa procedeze la expulzarea strainilor infectati cu virusul, dupa ce a decis saptamana trecuta sa isi inchida frontiera cu China si sa reduca legaturile intre cele doua tari.



Noul coronavirus "a fost adaugat deja pe lista bolilor deosebit de periculoase. Acest lucru ne permite sa procedam la expulzarea strainilor infectati si sa punem in aplicare masuri speciale precum plasarea in izolare si in carantina", a dezvaluit premierul rus Mihail Misustin intr-o reuniune… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a anuntat luni ca va recurge la expulzarea cetatenilor straini infectati cu noul coronavirus, dupa ce saptamana trecuta a decis sa-si inchida frontiera cu China si sa reduca legaturile intre cele doua tari, transmite AFP. Noul coronavirus ''a fost adaugat pe lista maladiilor…

- Pietele de actiuni si de marfuri au scazut puternic luni, in prima sedinta dupa vacanta prelungita pentru Anul Nou chinezesc, in conditiile in care numarul deceselor provocate de coronavirus a atins 361, iar investitorii se retrag catre active considerate sigure, transmite Reuters. Bursele…

- Rusia a anuntat joi ca isi inchide cei 4.250 de kilometri de frontiera cu China, in lupta impotriva raspandirii noului coronavirus chinez, care ucis cel putin 170 de oameni, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Un ordin a fost semnat azi (joi) si a intrat in vigoare. Vom informa azi pe toata lumea…

- Constructorul britanic de automobile de lux Rolls-Royce Motor Cars a anuntat marti ca vanzarile sale au crescut anul trecut cu 25%, in pofida inrautatirii conditiilor economice globale, gratie unei cereri solide pentru primul sau SUV, Cullinan, transmite Reuters. Compania cu o istorie de 116…

- China a suspendat taxele vamale suplimentare asupra produselor americane - taxe ce urmau sa intre in vigoare duminica - dupa anuntul facut vineri de Beijing si Washington privind incheierea unui "armistitiu" in razboiul lor comercial. Astfel, China a suspendat intrarea in vigoare a unor taxe…

- Presedintele american Donald Trump a evocat marti, la Londra, perspectiva unui nou acord de neproliferare nucleara cu Rusia in urma incetarii aplicarii Tratatului privind fortele nucleare intermediare (INF), ce data din perioada sovietica. Aflat la Londra pentru Summit-ul NATO, Trump a spus…

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, a pus duminica la indoiala realizarea planului de integrare a tarii sale cu Rusia, in timp ce Belarusul a initiat o politica de deschidere fata de Occident, relateaza agentia EFE. "Nu facem aici un fel de alianta cu Rusia pentru a avansa cu tancurile…

- Presedintele rus Vladimir Putin a pledat sambata pentru introducerea de noi reguli pentru dezvoltarea inteligentei artificiale, insistand pe luarea in considerare a unui nou cod de conduita de catre experti si companii, transmite dpa. "Aspectele sociale si consecintele utilizarii inteligentei…