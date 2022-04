Stiri pe aceeasi tema

- Anatoli Antonov, ambasadorul Moscovei la Washington a declarat ca Rusia a trimis Statelor Unite o nota diplomatica oficiala prin care a avertizat Pentagonul sa nu mai trimita arme Ucrainei, relateaza Reuters.

- Rusia a avertizat Statele Unite impotriva trimiterii de noi arme in Ucraina, a declarat ambasadorul Moscovei la Washington la televiziunea de stat rusa, informeaza luni Reuters. ‘Am subliniat inacceptabilitatea acestei situatii cand Statele Unite varsa arme in Ucraina si am cerut incetarea acestei practici’,…

- China a acuzat miercuri (23 februarie) SUA ca au „turnat ulei pe foc” in Ucraina, dupa ce Rusia a recunoscut republicile separatiste Donețk și Lugansk și anunțarea de sancțiuni la Washington și Bruxelles impotriva Moscovei. „Statele Unite au vandut arme Ucrainei, au crescut tensiunile, au creat panica…

- Anatoli Antonov, ambasadorul Rusiei in Statele Unite, a reacționat dupa anunțarea sancțiunilor impuse de președintele american Joe Biden , sugerand ca aceasta mișcare ar afecta piețele financiare și energetice globale, precum și cetațenii obișnuiți, nu doar țara sa, „obișnuita cu astfel de decizii”,…

- Statele Unite si Uniunea Europeana au depus eforturi in aceste zile pentru a detensiona situatia din Ucraina, pe fondul unei prezente miltiare ruse sporite la granitele Kievului. Astazi este termenul avansat de o serie de servicii secrete occidentale ca o potentiala zi de interventie militara a Moscovei.…

- Ministrul de externe al Germaniei, Annalena Baerbock, a justificat joi refuzul tarii sale de a trimite Ucrainei armament pentru apararea de agresiunea rusa, informeaza dpa. Pozitia Germaniei, diferita de a unor aliati din NATO cum ar fi Statele Unite, Regatul Unit si tarile baltice, i-a surprins…

- Rusia se arata ingrijorata de plasarea in alerta a 8.500 de militari americani, pregatiti pentru a fi desfasurati in Europa, in contextul crizei de la granița Ucrainei, a denuntat, marti, Kremlinul. Rusia afirma ca actiunile si declaratiile Washingtonului duc la o noua "escaladare a tensiunilor" in…