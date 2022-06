Rusia susține ca a distrus vehicule blindate furnizate Ucrainei de tarile est-europene duminica, in atacuri aeriene asupra Kievului, primele in cateva saptamani, scrie G4Media . „Rachetele de inalta precizie, cu raza lunga de actiune, lansate de fortele aerospatiale ruse la periferia Kievului au distrus tancuri T-72 furnizate de tarile din Europa de Est. De asemenea, alte vehicule blindate care se aflau in hangare”, a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului rus al Apararii, Igor Konasenkov, noteaza Le Figaro si AFP. Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a raportat atacuri in cartierele Darnitki…