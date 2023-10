Stiri pe aceeasi tema

- Rusia incearca sa se reintegreze in Consiliul ONU pentru drepturile omului in cadrul unei alegeri care va fi considerata un test cheie pentru poziția sa internaționala, noteaza BBC. A fost expulzata din cel mai important organism al ONU pentru drepturile omului in aprilie anul trecut, dupa ce forțele…

- Forțele ruse au bombardat sambata de 21 de ori zonele din regiunea Sumi, aproape de granița cu Rusia. In urma atacurilor, s-au inregistrat 101 explozii, iar un civil a murit, a anunțat Administrația Militara Regionala Sumi. Bombardamente ale forțelor ruse au avut loc și asupra regiunii Donețk, care…

- O explozie puternica urmata de o intrerupere majora a curentului electric a fost raportata de localnici joi seara, in orașul rus Tula, a informat publicația independenta rusa Meduza, citand mai multe canale ruse de Telegram. Agenția rusa de presa de stat RIA Novosti a anunțat ca 5.000 de locuitori dintr-un…

- Rusia va folosi elicoptere MI-28 pentru a lupta cu dronele pe fondul lipsei de sisteme de aparare aeriana. Comandamentul militar rus a decis sa formeze „unitați speciale de elicoptere”, echipate cu elicoptere Mi-28 depașite tehnologic care nu sunt potrivite pentru operațiuni de lupta.

- Razboi in Ucraina. “Rusii au facut totul pentru a ne distruge din punct de vedere psihologic, dar nu au reusit”, au declarat pentru EFE doi militari ucraineni din regimentul Azov, care au relatat experienta lor de aproape un an in captivitate in Rusia, situatie in care se afla in continuare 700 dintre…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, spune ca Rusia trebuie sa fie presata de liderii țarilor lumii prin sprijinul acestora fața de Ucraina și fața de „viața normala” pentru a renunța la razboi. „Pacea nu are alternativa”, a spus liderul de la Kiev, oferind și noi mesaje de mulțumire pentru țarile…

- Rusia si Ucraina au efectuat, luni, un nou schimb de prizonieri, 22 de soldati ucraineni intorcandu-se acasa, a declarat un oficial ucrainean de rang inalt, citat de Agerpres . Andrii Iermak, seful administratiei prezidentiale a lui Volodimir Zelenski, a indicat ca printre militarii eliberati se afla…

- SUA și NATO se straduiesc sa ofere Ucrainei cantitatea necesara de muniție pentru o contraofensiva impotriva Rusiei, dar exista obstacole. Exista o anumita rezerva de urgența, insa armata este reticenta sa o utilizeze. Nivelurile acestor stocuri sunt clasificate. Pana acum, SUA au furnizat peste 2 milioane…