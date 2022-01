Stiri pe aceeasi tema

- In saptamana de dinaintea seriei de intruniri diplomatice la nivel inalt intre Rusia și NATO, oficialii americani și ucraineni au privit de la distanța cum ambasada Moscovei de la Kiev a inceput sa fie evacuata, relateaza The New York Times . Pe 5 ianuarie, 18 persoane – majoritatea copii și soțiile…

- În saptamâna de dinaintea seriei de întruniri diplomatice la nivel înalt între Rusia și NATO, oficialii americani și ucraineni au privit de la distanța cum ambasada Moscovei de la Kiev a început sa fie evacuata, relateaza The New York Times.Pe 5 ianuarie,…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat joi ca Rusia este gata sa trimita "in orice moment" un negociator din partea guvernului la tratative cu Statele Unite pe tema garantiilor de securitate cerute de Moscova pentru detensionarea crizei legate de Ucraina, transmite Reuters.…

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a declarat ca adjunctul ministrului de externe, negociatorul Serghei Riabkov, este gata sa se deplazese oricand in orice țara neutra, pentru a incepe discuțiile cu SUA.Totodata, reprezentatul de la Kremlin a mai spus ca președinții Vladimir Putin și…

- Moscova a cerut vineri NATO sa revoce angajamentul formulat in anul 2008 catre Ucraina si Georgia, conform caruia, intr-o zi, aceste doua tari vor deveni membre ale Aliantei, si, de asemenea, sa promita Rusiei ca nu va desfasura in tarile din apropierea sa arme care pot ameninta securitatea acesteia,…

- Este o eroare de a atribui doar Rusiei intreaga responsabilitate pentru tensiunile actuale in jurul Ucrainei, i-a transmis Putin lui Biden, potrivit Kremlinului."NATO a facut tentative periculoase de a utiliza teritoriul ucrainean si a dezvolta potentialul sau militar la frontierele noastre si de aceea…

- Fortele armate ale Ucrainei sunt capabile sa respinga orice atac din partea Rusiei, a declarat luni presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, cu prilejul marcarii Zilei Fortelor Armate, printr-o desfasurare de vehicule blindate americane si de nave de patrulare, transmite Reuters. Presedintele american…

- Rusia vede in dorinta afisata a Ucrainei de a recupera Crimeea, teritoriu anexat de Moscova in 2014, drept o "amenintare directa" la adresa sa, a declarat joi Kremlinul in plina escaladare a tensiunilor dintre cele doua tari, relateaza AFP si Reuters. "De fapt, vedem aceasta ca pe o amenintare…