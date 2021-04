Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul rus de securitate FSB a retinut pentru cateva ore un diplomat ucrainean la Sankt Petersburg, a anuntat sambata Ministerul de Externe al Ucrainei. Acesta este cel mai recent episod survenit pe fondul cresterii tensiunilor dintre cele doua tari, informeaza Agerpres.

- CHIȘINAU, 17 apr - Sputnik. Potrivit FSB, consulul ucrainean a fost reținut in flagrant la Sankt Petersburg, in timp ce primea informații cu caracter clasificat in timpul unei intalniri cu un cetațean al Federației Ruse. © Sputnik / Mihai CarausMAEIE i-a solicitat ambasadorului roman sa se abțina…

- Polonia l-a convocat vineri pe ambasadorul rus in legatura cu expulzarea unui diplomat polonez din Sankt-Petersburg care a fost acuzat ca a luat parte la proteste impotriva condamnarii la inchisoare a opozantului rus Aleksei Navalnii , a anuntat Ministerul de Externe polonez, relateaza Reuters si dpa.…

- Cancelarul german Angela Merkel a condamnat vineri expulzarea unor diplomati europeni din Rusia, decizie pe care a calificat-o drept ''nejustificata'' si un nou pas prin care Rusia se indeparteaza de statul de drept, dar a subliniat ca va mentine deschis dialogul cu Moscova si nu vor…