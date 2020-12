Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Federatiei (camera superioara a parlamentului rus) a adoptat miercuri o serie de legi care acorda prioritate Constitutiei Federatiei Ruse asupra tratatelor internationale si deciziilor interguvernamentale pe teritoriul Rusiei, relateaza EFE si RIA Novosti, potrivit AGERPRES. Aceste…

- Alegerile președintelui Moldovei corespund standardelor internaționale, poziția Rusiei este de a coopera cu președintele pe care il va alege poporul moldovenesc. Acest lucru a fost declarat de catre senatorul Vladimir Kruglii duminica pentru ria.ru in cadrul unei discuții telefonice de la Chișinau.…

- Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, si secretarul general al Consiliului Europei, Marija Pejcinovic Buric, au constatat luni restabilirea completa a relatiilor dintre Rusia si aceasta organizatie paneuropeana, situatie calificata de seful diplomatiei ruse drept ''un punct final al crizei'',…

- Rusia si-a exprimat duminica ingrijorarea cu privire la cresterea numarului de victime in randul populatiei civile in conflictul dintre fortele separatiste armene in Nagorno-Karabah si armata azera pentru a opta zi consecutiv, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Ministrul de externe rus, Serghei…

- Berlinul a angajat un curs de descurajare a Rusiei, avansand acuzatii nefondate, ultimatumuri si amenintari, a declarat joi ministrul rus de externe Serghei Lavrov, apreciind in acelasi timp ca tensiunile dintre cele doua tari ar putea fi depasite in beneficiul ambelor parti, relateaza agentiile…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, si omologul sau turc, Mevlut Cavusoglu, au convenit joi, in cursul unei discutii telefonice, ca tarile lor sunt dispuse la o "stransa coordonare pentru stabilizarea situatiei" din Nagorno-Karabah, a afirmat Moscova. Intr-un comunicat, diplomatia rusa a facut…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a acuzat Occidentul ca se foloseste de presupusa otravire a criticului Kremlinului Aleksei Navalnii ca pretext pentru a impune sanctiuni suplimentare impotriva Moscovei, scrie Agerpres.

- CHIȘINAU, 14 sept - Sputnik. Președintele Federație Ruse Vladimir Putin și liderul de la Minsk Aleksandr Lukașenko poarta discuții astazi in cadrul unei intrevederi care are loc la Soci. Cei doi oficiali urmeaza sa vorbeasca despre dezvoltarea relațiilor ruso-belaruse. "Vladimir Putin se va…