Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite nu incurajeaza si nu autorizeaza atacurile in interiorul Rusiei, a declarat un purtator de cuvant al Departamentului de Stat al SUA, dupa ce autoritatile ruse au declarat ca au doborat drone care au incercat sa atace Moscova miercuri dimineata, 23 august, relateaza Reuters și Agerpres.…

- Rusia a condamnat luni decizia Danemarcei si a Regatului Tarilor de Jos de a dona Ucrainei avioane de lupta F-16, avertizand ca aceasta actiune va escalada conflictul, informeaza Reuters, potrivit Agerpres."Faptul ca Danemarca a decis acum sa doneze 19 avioane F-16 Ucrainei duce la escaladarea conflictului",…

- Ministerul Apararii rus a anuntat joi ca fortele sale au inregistrat succese intr-o ofensiva in regiunea ucraineana Donetk, relateaza Reuters, citand agentii de presa ruse, conform Agerpres.Potrivit agentiei RIA, Ministerul Apararii de la Moscova a afirmat ca Ucraina a pierdut patru vehicule blindate…

- Presedintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador a cerut luni incetarea razboiului "irational" din Ucraina, indemnand ca viitoarele discutii de pace planificate in Orientul Mijlociu sa includa reprezentanti atat ai Ucrainei, cat si Rusiei, relateaza Reuters.

- Președintele american Joe Biden s-a adresat miercuri la un summit al Alianței militare a Organizației Tratatului Atlanticului de Nord(NATO) la Vilnius, Lituania, și a promis ca NATO va fi alaturi de Ucraina in lupta sa impotriva invaziei Rusiei „atata timp cat este nevoie”, potrivit Reuters. Biden s-a…

- Cel puțin 21.000 de mercenari Wagner au fost uciși in Ucraina in timpul invaziei rusești a țarii, a spus președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, duminica. Liderul ucrainean spune ca gruparea lui Evgheni Prigojin a suferit „pierderi enorme”, mai ales in estul Ucrainei, acolo unde luptau „cele mai…

- Sfidarea fara precedent la adresa președintelui rus Vladimir Putin de catre luptatorii Wagner scoate la iveala noi "fisuri reale" la nivelul autoritații sale și ar putea dura saptamani sau luni pentru ca acestea sa se manifeste, a declarat duminica, 25 iunie, secretarul american de stat Antony Blinken,…

- Marți (20 iunie), in capitala Ucrainei s-au auzit sirene in timp ce Rusia a lansat un atac aerian de amploare in timpul nopții, vizand mai multe orașe din est in vest. Aproximativ 20 de ținte inamice au fost identificate și distruse in spațiul aerian din jurul Kievului, a declarat Serhiy Popko, șeful…