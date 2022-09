Stiri pe aceeasi tema

Premierul Nicolae Ciuca spune ca a luat act „cu ingrijorare" de declarațiile lui Vladimir Putin. „Vom continua sa analizam cu calm evoluția situației impreuna cu aliații noștri din NATO și partenetrii din UE", adauga șeful Executivului.

Mobilizarea din Rusia este un „pas previzibil" care va fi „extrem de nepopular", afirma un consilier ucrainean, potrivit Sky News. Mobilizarea parțiala anunțata de președintele Rusiei, Vladimir Putin, a fost un pas previzibil care se va dovedi extrem de nepopular in randul populației, a declarat…

Președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret privind mobilizarea parțiala in Rusia. Masurile de mobilizare vor incepe pe 21 septembrie. Decretul prevede masuri suplimentare pentru indeplinirea ordinului de aparare a statului. Recruții vor fi obligați sa urmeze o pregatire militara.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, și-ar fi amanat pentru ziua de miercuri "discursul catre națiune", potrivit jurnalistului pro-Kremlin Vladimir Soloviov și analistului politic Serghei Markov. Dmirti Smirnov, jurnalist de casa pentru Kremlin, spune ca discursul va fi ținut la ora 8 dimineața (9-10,…

Ucraina, inainte de a se gandi la cererile de restituire a unei treimi din proprietațile fostei Uniuni Sovietice, ar trebui sa preia o treime din datoriile URSS, a declarat președintele Dumei de Stat din Rusia, Viaceslav Volodin.

Secretarul de Stat american, Antony Blinken, a declarat miercuri seara ca intentioneaza sa aiba o conversatie cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, in zilele urmatoare, discutia urmand sa se concentreze pe situatia unor cetateni americani aflati in detentie in Rusia.

Rusia intentioneaza sa impuna conditii mai dure Ucrainei in cazul in care sunt reluate negocierile de pace, a afirmat un consilier al presedintelui rus Vladimir Putin, relateaza dpa.

Refuzul Kievului de a negocia pacea cu Rusia inrautațește perspectivele de menținere a statalitații ucrainene, a declarat joi președintele Dumei de Stat, Viaceslav Volodin.