Rusia se confruntă cu o dilemă, din cauza contra-ofensivei Ucrainei Pe fondul ofensivei Ucrainei in sud, comandanții ruși se confrunta cu o dilema: sa desfașoare rezerve operaționale pentru a-și susține ofensiva in Donbas sau sa se apere impotriva forțelor ucrainene din sud? Informația apare miercuri in analiza informativa a Ministerului britanic al Apararii, relateaza European Pravda. „In ultima zi au avut loc lupte grele pe trei fronturi: in nord – langa Harkov, in est – in Donbas și in sud – in regiunea Herson. Principalele eforturi planificate ale Rusiei sunt probabil legate de ofensiva de la Bahmut din Donbas, dar comandanții se confrunta cu o dilema: daca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile ruse construiesc in nord-vestul țarii „cel mai mare” centru de educație militara și patriotica pentru tineret, in contextul unei militarizari mai ample a tinerilor ruși, care s-a accelerat de cand Rusia a invadat Ucraina, relateaza presa pro-Kremlin, potrivit The Moscow Times . Centrul…

- Forțele armate ruse susțin ca au ucis cu o lovitura de arme de inalta precizie peste 100 de „mercenari” și au ranit peste 50 din Polonia și Germania in zona Zolochiv din regiunea Harkov. Informația a fost oferita de reprezentantul oficial al Ministerului Apararii al Federației Ruse, generalul-locotenent…

- Ministerul rus al Apararii a anunțat incetarea pauzei operaționale a armatei, astfel reluandu-și atacurile pe mai multe axe de avans militar. Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) noteaza ca este puțin probabil ca rușii sa efectueze mult mai multe atacuri la sol in Ucraina, insa va fi probabil…

- O racheta rusa a lovit vineri noapte orasul Ciuhuiiv, din regiunea Harkov (nord-estul Ucrainei), atac soldat cu moartea a trei persoane si ranirea altor trei, a declarat sambata guvernatorul regional Oleg Sinehubov, scrie News.ro. Atacul a avariat o cladire rezidentiala cu doua etaje, o scoala si un…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului ucrainean al Apararii, Oleksandr Motuzyanyk, afirma, vineri, ca pana la 70% din atacurile cu rachete rusesti sunt asupra unor orase pasnice si tinte nemilitare, transmite CNN, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Mai multe scenarii sunt avute in vedere de catre rusi pentru teritoriile ocupate din Ucraina. Potrivit Sefului Directiei principale de informatii a Ministerului ucrainean al Apararii (GUR), Kirill Budanov, variantele care sunt luate in calcul cel mai mult constau in anexarea la Rusia sau in crearea…

- Armata ucraineana a anuntat marti ca a lansat lovituri aeriene asupra Insulei Șerpilor, relateaza CNN. Potrivit Comandamentului Operational Sud al armatei ucrainene, au fost efectuate ”lovituri tintite cu folosirea de forte diverse” asupra insulei din Marea Neagra ocupata de Rusia din primele zile ale…

- Serviciile de informatii militare ucrainene cred ca Rusia are capacitatea de a continua inca un an razboiul, in care artileria a devenit componenta principala, iar trupele ruse le depasesc semnificativ la acest capitol pe cele ucrainene, astfel ca Ucraina are nevoie de mai multe arme grele occidentale…