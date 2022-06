Stiri pe aceeasi tema

Politicianul Cristian Ghinea, fost ministru al Fondurilor Europene, a scris pe Facebook un mesaj critic la adresa guvernarii PSD-PNL.Ghinea a aratat ca Romania se imprumuta la dobanda mai mare decat Rusia, de aproape 9,3%."Sub ințeleapta guvernare economica a lui Marcel Ciolacu și Caciu…

Loctiitorul Corpului Multinational NATO Sibiu, general maior Adrian Ciolponea, a declarat vineri, la Medias, ca in acest an o sa fie un aflux de forte NATO in Romania care vin sa sprijine si sa asigure securitatea.

Autoritațile din Cernauți au inlaturat din Piața Centrala panoul cu copia privilegiului domnitorului roman Alexandru cel Bun, care marturisește prima atestare documentara a orașului, noteaza bucpress.eu. Conform unui comunicat de presa al Administrația Regionala de Stat Cernauți, transmis luni 25 aprilie,…

Ucraina ar trebui sa primeasca tot sprijinul de care are nevoie pentru a lupta cu Rusia și a caștiga acest razboi, transmite, vineri, Florin Cițu: „Ar trebui sa ne pregatim sa ajutam cu tot ce putem la reconstrucția Ucrainei. Opriți comerțul cu Rusia"

Presedintele interimar al USR, Catalin Drula, le cere liderilor coalitiei de guvernare sa faca demersuri in vederea definitivarii proiectului legii offshore, apreciind ca solutia la criza din energie o reprezinta investitiile in capacitati noi de productie.

Mii de soldați americani sunt staționați in țari precum Romania și Polonia, dar, oficial, doar in baze temporare. Acestea ar putea deveni in curand permanente - și este posibil sa starneasca agitație la Kremlin, noteaza publicația germana Der Spiegel.

Rusia intenționeaza sa trimita profesori din cadrul școlilor militare la razboi, in Ucraina, potrivit informațiilor publicate de Comandamentul Forțelor Armate ale Ucrainei. Potrivit sursei citate, rușii accelereaza mobilizarea pe teritoriul sau. Țara agresoare incearca sa inroleze in razboi profesori…

Președintele Biden susține ca Rusia ar trebui eliminata de la urmatorul summit G20 din Indonezia de la sfarșitul acestui an și ca, daca nu se poate face, Ucraina ar trebui sa poata participa și ea.