Rusia schimbă tactica! Serviciile de informații britanice dau alerta: 'Moscova a început să mineze activ linia frontului' Rusia este probabil sa desfașoare mine antipersonal pentru a proteja și descuraja libertatea de mișcare de-a lungul liniilor sale defensive in Donbas. Aceste mine au potențialul de a provoca pierderi semnificative atat in randul militarilor, cat și al civililor locali, au precizat serviciile secrete militare britanice.

