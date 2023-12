Proiectul, situat in Peninsula Gydan din Arctica, este un element cheie in eforturile Rusiei de a-si creste cota de pe piata globala a gazelor naturale lichefiate (GNL) la o cincime pana in 2030-2035, de la 8% in prezent. Tarile occidentale au impus sanctiuni ample impotriva firmelor si persoanelor ruse, in urma deciziei Kremlinului de a trimite zeci de mii de soldati in Ucraina in februarie 2022, incercand sa paralizeze puterea militara a Moscovei. Luna trecuta, Washingtonul a anuntat sanctiuni impotriva Arctic LNG 2. ”Consideram astfel de actiuni inacceptabile, mai ales in legatura cu proiecte…