Rusia s-a apropiat de default duminică, în lipsa informaţiilor că investitorii care deţin obligaţiuni internaţionale ale acesteia ar fi primit vreo plată Rusia a incercat sa continue platile pentru obligatiunile tarii in valoare de 40 de miliarde de dolari, de la invazia sa in Ucraina din 24 februarie, care a provocat sanctiuni ample care au scos efectiv tara din sistemul financiar global si au facut ca activele sale sa fie de neatins pentru multi investitori. Kremlinul a afirmat in repetate randuri ca nu exista motive pentru ca Rusia sa intre in incapacitate de plata, dar nu poate trimite bani detinatorilor de obligatiuni din cauza sanctiunilor, acuzand Occidentul ca incearca sa o conduca intr-un default artificial. Eforturile tarii de a evita… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

