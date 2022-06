Razboiul declanșat de Rusia in Ucraina s-ar putea intoarce chiar impotriva lui Vladimir Putin, susțin americanii. Un inalt oficial american din domeniul apararii a prezentat situația reala de pe front. Acesta a declarat pentru Reuters ca Rusia incearca, dar nu reușește sa ținteasca armele occidentale care intra in Ucraina, inclusiv sistemele cu raza de acțiune mai lunga de acțiune despre care Kievul spera ca vor fi decisive pe campul de lupta. Ce trebuie sa faca Ucraina? In același timp, oficialul a parut, de asemenea, sa minimalizeze importanța avansarii trupelor rusești in Ucraina. El susține…