- Direcția Sanitar Veterniara și pentru Siguranța Alimentelor atrage atentia asupra riscului foarte ridicat de patrundere in județul Satu Mare a Pestei Porcine Africane atat din Ucraina cat și din Ungaria. Astfel, ca urmare a notificarii unui caz pozitiv la mistreți in 16 mai, in regiunea Szabolcs-Szatmar-Bereg…

- „Aici în estul Europei, în umbra Rusiei, noi urmarim cu atenție interferența Rusiei cu politica din SUA. Cum Statele Unite, cea mai mare putere din lume, sa lupte cu o astfel de intruziune?”, scrie spicherul Andrian Candu într-un editorial pentru Newsweek. Potrivit…

- Romania si Bulgaria au cele mai mici costuri ale fortei de munca din Uniunea Europeana, la mai putin de un sfert din media de pe continent. Diferenta este si mai mare in cazul angajatilor din constructii, domeniul in care se platesc cele mai mici salarii. COSTUL FORTEI DE MUNCA Bulgaria: 4,9 euro/ora…

- Ungaria se afla in pragul alegerilor parlamentare. Libertatea iți prezinta cine este Viktor Orban, actualul premier și principalul favorit la caștigarea unui nou mandat de prim-ministru. Alegerile din Ungaria vor avea loc, duminica 8 aprilie. De la inceputul celui de-al doilea mandat de prim-ministru…

- Diplomații ruși expulzați din Statele Unite ajung la Moscova. Primul avion cu diplomați a ajuns la Moscova duminica dimineața. 46 dintre cei 60 de dimplomați expulzați ca urmare a otravirii fostului spion Serghei Skripal, au ajuns pe Vnukovo din Moscova, scrie AFP, citat de Agerpres. Avionul, un Il-96,…

- La vama Halmeu (Satu Mare) a fost depistata o cantitate de salam infestat cu virus de pesta porcina, adus de un cetatean din Ucraina, astfel ca marfa a fost confiscata, se arata într-un comunicat transmis joi de Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru

- Centrul Local de Combatere a Bolilor (CLCB) Satu Mare a instituit miercuri masuri speciale de protectie pe raza mai multor localitati dupa depistarea unui nou caz de pesta porcina africana, informeaza un...

- Vladimir Putin anunta ca nu va permite "niciodata" reintegrarea regiunii Crimeea de catre Ucraina. "Despre ce vorbiti? Ati innebunit? Cum sa renunt la Crimeea? Astfel de circumstante nu exista si nu vor exista niciodata", a raspuns Valdimir Putin la intrebarea unui jurnalist despre situatia…