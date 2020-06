Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus de Externe a declarat ca planurile administrației Donald Trump de a ridica restrictiile la vanzarile de drone militare grele ar afecta sever un acord in domeniul controlului armelor din 1987 care reglementeaza exportul de tehnologie privind rachetele, informeaza Agerpres. Romania s-a…

- Ministerul rus de Externe apreciaza ca noua initiativa egipteana de pace in Libia, propusa de Egipt - este necesar sa fie principalul forum de discutii in vederea discutarii viitorului tarii, relateaza Reuters.Acest plan ar putea reprezenta o baza in vederea unor negocieri intre partile din…

- Retragerea Statelor Unite din Tratatul "Ceruri Deschise" ("Open Skies"), din care face parte și Romania, va afecta stabilitatea strategica si interesele aliatilor europeni ai Washingtonului, considera Ministerul rus de Externe."Aceasta manevra nu doar ca va inrautati situatia stabilitatii…

- O nava sub pavilion portughez a fost atacata duminica de pirati in portul Cotonou din Golful Guineei, iar capitanul bulgar al navei si sapte membri de echipaj au fost rapiti, a anuntat marti Ministerul bulgar de Externe citat de Reuters si BTA. Piratii s-au urcat pe portcontainerul Tommi Ritscher…