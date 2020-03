Rusia: Putin spune că nu încearcă să impună menţinerea controlului său asupra puterii prin modificarea Constituţiei Presedintele rus Vladimir Putin a declarat vineri ca nu incearca sa-si extinda controlul asupra puterii prin schimbarile constitutionale pe care le propune si a explicat ca aceste amendamente ar urma sa defineasca viitorul Rusiei in urmatoarele decenii, relateaza AFP. Aflat la putere de 20 de ani, liderul de la Kremlin a surprins in ianuarie anuntand ca Rusia isi va amenda Constitutia din 1993, o initiativa interpretata in mare masura ca un mijloc de a mentine controlul puterii dupa 2024, cand se incheie al patrulea si ultimul sau mandat de presedinte. "Nu ca nu vreau (sa raman la putere - n.r.).… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

