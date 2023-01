Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a anuntat duminica ca militarii ruși ar fi ucis peste 600 de militari ucraineni intr-un atac masiv cu rachete asupra cladirilor din estul Ucrainei care gazduiesc temporar fortele ucrainene, relateaza Reuters. Soigu a afirmat ca atacul de la Kramatorsk a fost razbunare pentru atacul mortal al Ucrainei de la […] The post Rusia pretinde ca ar fi dat o lovitura puternica Ucrainei: peste 600 de soldați ar fi fost uciși intr-un singur atac appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .