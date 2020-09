In scurt timp Rusia are in vedere sa inregistreze al doilea vaccin anti-coronavirus. Asta in condițiile in care, la inceputul lunii august, țara a anunțat ca a dezvoltat primul vaccin impotriva virusului gripal. Intenția Rusiei este ca cel de-al doilea vaccin sa fie inregistrat pana la data de 15 octombrie, conform agentiei de presa TASS, citata de Agerpres . Acest vaccin a fost dezvoltat de Institutul Vector din Siberia. Testele anti-Covid in faza incipienta pe pacienti au fost finalizate saptamana trecuta. Primul vaccin anti-coronavirus dezvoltat de Rusia, numit Sputnik V, a fost utilizat pana…