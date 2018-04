Rusia poate furniza sisteme de rachete S-300 armatei siriene, afirmă Lavrov Rusia nu mai este constransa de 'obligatii morale' sa nu furnizeze sisteme de rachete sol-aer S-300 armatei siriene, a declarat ministrul de externe Serghei Lavrov, intr-un interviu publicat vineri de agentia de stat RIA Novosti.



Sistemul, prezentat ca fiind capabil sa doboare tinte aeriene pe o raza de 300 km, ar permite armatei siriene o mai buna aparare impotriva unor potentiale lovituri occidentale, precum cele intreprinse la sfarsitul saptamanii trecute.



Rusia a promis in urma cu un deceniu sa nu furnizeze Siriei astfel de sisteme din cauza ingrijorarii ca… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite si aliatii lor au lansat peste 100 de rachete asupra Siriei, iar ''un numar semnificativ'' dintre ele au fost interceptate de fortele siriene, a transmis sambata Ministerul Apararii rus, citat de AFP. "Peste 100 de rachete de croaziera si rachete aer-sol au fost lansate de Statele Unite,…

- Rusia nu si-a folosit sistemele de aparare antiaeriana din Siria pentru a contracara atacurile occidentale asupra unor instalatii ale regimului de la Damasc, a transmis sambata Ministerul Apararii de la Moscova, potrivit AFP. "Sistemele de aparare antiaeriana ruse care se afla pe teritoriul…

- Statele Unite si aliatii lor au lansat peste 100 de rachete asupra Siriei, iar "un numar semnificativ" dintre ele au fost interceptate de fortele siriene, a transmis sambata Ministerul Apararii rus, citat de AFP. "Peste 100 de rachete de croaziera si rachete aer-sol au fost lansate de…

- Statele Unite si aliatii lor au lansat peste 100 de rachete asupra Siriei, iar "un numar semnificativ" dintre ele au fost interceptate de fortele siriene, a transmis sambata Ministerul Apararii rus, citat de AFP și preluat de agerpres.Reactie dura a Siriei dupa bombardamentele occidentale:…

- Specialistii rusi care au anchetat la Douma, unde regimul sirian este acuzat ca a lansat un atac chimic impotriva rebelilor, nu au gasit "nicio urma" de substanta chimica, a asigurat luni ministrul rus de externe Serghei Lavrov, citat de AFP si Reuters. "Specialistii nostri militari au fost deja acolo…

- Decizia Londrei de a nu trimite niciun ministru sau membru al familiei regale la Cupa Mondiala de fotbal, care va avea loc in Rusia intre 14 iunie si 15 iulie, nu va avea niciun impact asupra competitiei, a asigurat miercuri Moscova, relateaza AFP. "Decizia de a veni sau nu la Cupa Mondiala revine fiecarui…

- Iskander-M, sistemul de rachete balistice cu raza scurta de actiune al Rusiei, nu va avea rival pe plan international pana cel putin in 2025, a declarat miercuri comandantul-sef al fortelor terestre ale armatei ruse, general-colonelul Oleg Saliukov, intr-un interviu pentru ziarul oficial al Ministerului…

- Rusia a instalat sisteme avansate de rachete Iskander, cu potential nuclear, in enclava Kaliningrad, aproape toate tarile membre ale Uniunii Europene si NATO fiind in raza de actiune a acestora, informeaza agentiile de presa RIA Novosti, Interfax si Reuters, precum si cotidianul Financial Times.