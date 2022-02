Stiri pe aceeasi tema

- Rusia pericliteaza securitatea Europei prin „pretentii care tin de Razboiul Rece”, a apreciat vineri sefa diplomatiei germane, Annalena Baerbock, inaintea conferintei anuale de securitate de la Munchen.„Cu o desfasurare de trupe fara precedent la frontiera cu Ucraina si cu pretentii care tin de Razboiul…

- Rusia pericliteaza securitatea Europei prin „pretentii care tin de Razboiul Rece”, a apreciat vineri sefa diplomatiei germane, Annalena Baerbock, inaintea conferintei anuale de securitate de la Munchen.

- Ministrul de Externe al Germaniei, Annalena Baerbock, a declarat, marti, ca responsabilitatea de a detensiona conflictul din Ucraina revine Rusiei. Sefa diplomatiei germane a solicitat Moscovei sa isi retraga trupele de la frontiera cu Ucraina, informeaza AFP.

- Ministrul german de externe Annalena Baerbock nu se va mai întâlni luni, la Kiev, cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, asa cum era prevazut, transmite agenția germana DPA.Surse din delegatia de la Berlin au explicat ca a intervenit o neconcordanta între agendele celor…

- Ministrul de externe al Germaniei, Annalena Baerbock, a justificat joi refuzul tarii sale de a trimite Ucrainei armament pentru apararea de agresiunea rusa, spunand ca „cine discuta, nu trage”, informeaza dpa.

- Ministrul de externe german Annalena Baerbock incepe luni un turneu diplomatic in Ucraina si Rusia, pe fondul cresterii tensiunilor legate de securitatea in regiune, noteaza DPA, potrivit Agerpres. Agenda discutiilor de la Kiev va cuprinde consolidarea militara rusa la frontiera cu Ucraina, proiectul…

- Sefa diplomatiei germane, Annalena Baerbock, se va deplasa saptamana viitoare la Moscova, unde va avea pe 18 ianuarie o discutie cu omologul sau rus Serghei Lavrov despre propunerile Rusiei privind arhitectura de securitate europeana, a anuntat joi purtatoarea de cuvant a MAE rus, Maria Zaharova,…

- Negocierile ce au loc saptamana asta intre Rusia si Occident reamintesc ca nimic nu e permanent in privinta aranjamentelor de securitate asupra Europei, avand ecouri de Razboi Rece, arata o analiza New York Times. Dar cat de mult poate obtine Rusia in ambitia sa de a da timpul inapoi pentru a-si restabili…