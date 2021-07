Un cunoscut politician rus de opozitie, Grigori Iavlinski, a cerut sambata clarificari in cazul tuturor crimelor politice comise in Rusia, transmite dpa. Exista multe persoane care au fost ucise in Rusia pentru ca s-au luptat pentru a trai in libertate, a declarat sambata politicianul in varsta de 69 de ani. Formatiunea politica liberala de opozitie, Partidul Democrat Unit / Iabloko, a organizat la Moscova un congres in perspectiva alegerilor parlamentare din 19 septembrie. Otravirea opozantului Aleksei Navalnii, aflat in prezent in inchisoare, trebuie de asemenea clarificata, a mai afirmat Iavlinski…