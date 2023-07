Stiri pe aceeasi tema

- Rusia nu pregateste atacuri asupra navelor civile de transport in Marea Neagra, a declarat joi ambasadorul rus in SUA, Anatoli Antonov, dupa ce Casa Alba a evocat posibilitatea unor astfel de atacuri, iar Ministerul rus al Apararii insusi a transmis ca va considera navele care se indreapta spre Ucraina…

- Ministerul rus al Apararii a declara joi ca a continuat cu ceea ce numeste "lovituri de represalii" impotriva Ucrainei si a lovit tinte in porturile Odesa si Mikolaiv (Nikolaev) de la Marea Neagra, in a treia noaptea de atacuri consecutive, la cateva zile dupa ce Moscova a renuntat la un acord menit…

- Rusia planuieste atacuri asupra navelor comerciale care transporta cereale din Ucraina pe Marea Neagra pentru a da apoi vina pe Kiev, a afirmat un responsabil al Casei Albe. “Armata rusa ar putea sa-si extinda vizarea” instalatiilor si mijloacelor de transport ale cerealelor Ucrainei “pentru a include…

- Armata rusa anunta ca a respins noua asalturi ucrainene in Donetk si unul in Zaporojie, in timpul rebeliunii Wagner. Armata rusa anunta simbata ca a respins mai multe atacuri ale fortelor ucrainene in sudul si estul Ucrainei, in ultimele 24 de ore, in timp ce Moscova se confrunta cu o rebeliune Wagner…

- Ministerul ucrainean al Apararii a declarat vineri ca Moscova intentioneaza sa simuleze un accident major la o centrala nucleara controlata de fortele pro-ruse pentru a incerca sa zadarniceasca contraofensiva ucraineana menita sa recucereasca teritoriul ocupat de Rusia, informeaza Reuters. Centrala…

