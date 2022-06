Stiri pe aceeasi tema

- Comisia a declarat tarilor, luna trecuta, ca companiile europene ar putea sa plateasca gazele rusesti fara a incalca sanctiunile UE impotriva Moscovei, dar numai daca vor respecta anumite conditii, dupa ce Rusia a cerut cumparatorilor straini sa inceapa sa plateasca gazele in ruble, in caz contrar riscand…

- Companiile energetice europene pot deschide conturi speciale de tip ”K” la Gazprombank pentru a plati gazele provenite din Rusia in euro sau dolari, valuta care va fi ulterior convertita in ruble. Astfel, sanctiunile Uniunii Europene nu vor fi incalcate in cazul in care companiile declara ca au fost…

- Kremlinul a anuntat marti ca Gazprom pune in aplicare decretul prezidential privind impunerea platiilor in ruble pentru livrarile de gaze, fara a oferi clarificari suplimentare, atunci cand a fost intrebat despre recomandarile Comisiei Europene cu privire la planul Rusiei, transmite Reuters.…

- In timp ce Rusia incearca sa compenseze impactul sanctiunilor occidentale impuse tarii in urma invadarii Ucrainei, presedintele Vladimir Putin a cerut cumparatorilor de gaze vandute de grupul Gazprom sa plateasca in ruble. Rosneft a mers pe urmele ordinelor lui Putin catre Gazprom si a cerut plata anticipata…

- Ministrul ungar de externe Peter Szijjarto a anunțat miercuri ca Uniunea Europeana nu are niciun rol in contractele sale cu Gazprom prin care Moscova furnizeaza gaze naturale țarii și ca Budapesta lucreaza la o soluție pentru a putea face plațile, relateaza Reuters.Ungaria iese din rand și dupa noile…

- Schema de plata in ruble pentru livrarile de gaze naturale, impusa de Vlarimir Putin, este un prototip pe care Rusia il va extinde si la alte exporturi majore, deoarece Occidentul a pecetluit declinul dolarului american prin inghetarea activelor rusesti, a spus Kremlinul, scrie Reuters.

- Companiile europene ale caror contracte de furnizare de gaze naturale incheiate cu Rusia stipuleaza ca plata se face in euro sau dolari nu ar trebui sa dea curs cererii Rusiei privind plata in ruble, a anuntat vineri Comisia Europeana, transmite Reuters.

- Rusia nu va sista livrarile de gaze naturale catre Europa incepand de vineri dar ca decizia de a accepta plațile doar in ruble ramane cea mai de incredere opțiune pentru Moscova, a anunțat vineri Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, citat de Reuters . Peskov a explicat decizia legata…