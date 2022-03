Stiri pe aceeasi tema

- Partea rusa declara un regim de incetarea temporara a focului in Ucraina pe 5 martie incepind cu ora 10:00, ora Moscovei, și deschide coridoare umanitare pentru ca civilii sa poata parasi orașele Mariupol și Volnovaha. Despre acest lucru a anunțat Ministerul Apararii al Federației Ruse, transmite Interfax,…

- O tanara ucraineanca refugiata in Romania a nascut Spitalul Județean Suceava. Foto: Arhiva. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Ieri, o tânara ucraineanca refugiata în România a nascut la Spitalul Judetean din Suceava. Atât mama, cât si fetita…

- Președintele Zelenski: ”Avem raniți, avem nevoie de sange!” va rog sa deveniți donator pentru aparatorii noștri”. Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski s-a adresat populației cu rugamintea sa doneze sange, intrucat armata a inregistrat victime. ”Fiecare cetațean al Ucrainei va decide viitorul poporului…

- Primaria Municipiului Ploiești informeaza ca, la Spitalul Municipal Ploiești funcționeaza, incepand cu aceasta saptamana, Centrul de Testare COVID – 19 pentru cetațeni.La nivelul acestui centru testarea este gratuita, iar in cadrul procedurii sunt utilizate teste rapide pentru detecția antigenului SARS-CoV-2.…

- Autoritațile din Brașov au decis sa introduca un autobuz direct intre gara și Poiana Brașov, pentru a incuraja cat mai mulți turiști sa lase mașina acasa și sa vina cu trenul pana la Brașov, și apoi sa ia autobuzul pana in stațiunea de schi. Primaria Brașov spune ca programul liniei 100 este corelat…

- Autoritatile din Calarasi au anuntat programul manifestarilor dedicate sarbatorii de Boboteaza, care vor avea loc pe 6 ianuarie, pe malul Borcei. Pe langa traditionalul botez al cailor si aruncarea crucii in apa, calarasenilor le sunt pregatite si mii de portii de fasole.

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Cluj – Biroul teritorial Baia Mare au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a primarului comunei Repedea, Ioan Miculaiciuc. Acesta este acuzat de procurorii anticoruptie de obtinere ilegala de fonduri, in forma…

- Primul oraș liber de comunism marcheaza anul acesta 32 de ani de la Revoluția anticomunista din 1989. Zilele acestea au loc tot felul de manifestari care ne amintesc de lupta timișorenilor de acum 32 de ani. Programul este pus la cale de Casa de Cultura Timișoara.