Stiri pe aceeasi tema

- Rusia și China sunt preocupate de prezența in creștere a NATO in Asia, au spus președinții Vladimir Putin și Xi Jinping intr-o declarație comuna semnata la finalul discuțiilor de la Kremlin.

- Ministerul rus al Apararii a declarat ca un avion de vanatoare rus Su-35 a fost trimis in zbor deasupra Marii Baltice luni, dupa ce doua bombardiere strategice americane au zburat in directia frontierei ruse, dar ca s-a intors la baza dupa ce acestea s-au indepartat, transmite Reuters, citat de news.ro.Evolutia…

- Profesorul de economie Cristian Paun a analizat noile date despre inflație , afirmand ca, cu o asemenea evoluție, este tot mai puțin probabil ca vom scadea cu inflația sub doua cifre anul acesta. In opinia sa, sigur nu va fi pace sociala, mai ales pe final de an. A venit inflația pe februarie. Crește…

- Rusia va ramane pana la sfarșitul primaverii fara resurse militare necesare pentru a-și atinge obiectivele in Ucraina, a prezis cel mai inalt oficial al serviciilor secrete militare din Ucraina, intr-un interviu acordat USA Today. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Districtul Nikopol a fost atacat de opt ori in cursul nopții de marti spre miercuri, patru comunitați fiind luate la ținta de ruși cu artilerie grea, potrivit șefului consiliului regional Dnipropetrovsk, care a spus ca nu exista victime. In regiunea Mikolaev, alarmele antiaeriene au rasunat de dimineața…

- ”Cifra de afaceri a grupului atinge 46,4 miliarde de euro : +11,4% fata de 2021. Marja operationala a Grupului se ridica la 2,6 miliarde de euro (5,6% din cifra de afaceri): in crestere cu 1,4 miliarde de euro fata de 2021 (+2,8 puncte procentuale). Marja s-a cifrat la 6,4% in semestrul al doilea din…

- Previziunile economice de iarna ale Comisiei Europene pentru Romania: 2,5% creștere economica in 2023 și 3% in 2024. In primele trei trimestre ale anului 2022, PIB-ul real anual al Romaniei a crescut cu 4,3 %, datorita consistenței formarii brute de capital fix și sporirii semnificative a consumului…

- Sancțiunile internaționale impuse Rusiei nu au niciun efect, a declarat marți, 31 ianuarie, Dmitri Medvedev, fostul președinte al Rusiei. „Țarile inamice nu au niciodata curajul sa recunoasca faptul ca sancțiunile lor „infernale” au eșuat lamentabil (…). Marea majoritate a produselor industriale și…