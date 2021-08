Avocata Liubov Sobol - aliata a opozantului rus Aleksei Navalnii, considerat cel mai virulent critic al Kremlinului, in prezent incarcerat - a fost gasita vinovata marti de incitare la incalcarea restrictiilor antiepidemice instituite in Rusia pentru combaterea pandemiei de COVID-19, fiind condamnata la un an si jumatate de libertate supravegheata, relateaza Reuters si AFP.



Militanta anticoruptie, care denunta o procedura politica absurda si nefondata, este acuzata ca a incalcat regulile sanitare in timpul unui miting in sprijinul lui Navalnii anul acesta.



In conformitate…