- Elon Musk, CEO-ul Tesla , l-a invitat luna trecuta la o conversație pe președintele rus Vladimir Putin pe Clubhouse, aplicația de dezbateri și conferințe in format audio. Kremlinul a anunțat marți ca invitația adresata nu s-a materializat și ca Moscova nu a primit un raspuns dupa ce a cerut mai multe…

- Moscova este pregatita sa rupa legaturile cu Uniunea Europeana in cazul instituirii de catre blocul comunitar a unor sanctiuni economice dureroase impotriva Rusiei, a declarat vineri ministrul de externe rus Serghei Lavrov intr-un interviu din care sunt postate vineri extrase pe site-ul Ministerului…

- Sustinatorii lui Alexei Navalnii au iesit din nou duminica in strada, in ciuda avertismentelor din partea politiei, scrie Reuters . Protestele neautorizate au inceput in estul extrem al țarii, la temperaturi mult sub 0 grade Celsius, dar au ajuns și in capitala Moscova. Controverse privind vaccinul…

- Europenii au decis luni sa-l trimita pe seful diplomatiei, Josep Borrell, la Moscova la începutul lui februarie și iau în considerare adoptarea de sancțiuni daca președintele Rusiei, Vladimir Putin, constinua represiunea contra opoziției care a protestat în masa sâmbata în…

- Un politist rus este urmarit penal pentru dezvaluirea unor informatii care i-ar fi putut desconspira pe cei care l-au otravit pe Alexei Navalnii, transmite marti Reuters. Politistul a fost retinut luna trecuta, iar in prezent este in arest la domiciliu, a precizat astazi cotidianul economic RBC, din…

- Liubov Sobol, o apropiata a disidentului rus Alexei Navalnii a fost eliberata din custodia politiei, la Moscova, dupa mai mult de 48 de ore de detentie, informeaza dpa. Liubov Sobol a postat duminica seara pe Twitter o inregistrare video in care apare pe o strada din capitala Rusiei. "Sunt complet nevinovata",…