- UPDATE 14.45 Luptatorii din legiunea "Libertatea Rusiei", formata din cetateni rusi pro-ucraineni, sustin ca au intrat in suburbia localitatii Sebekino, din regiunea rusa Belgorod. Acestia au postat, duminica, o serie de imagini video pe contul de Telegram al legiunii. "Grupul de asalt al legiunii și…

- Forțele ucrainene de la Kiev au declarat vineri ca au doborat 36 de rachete și drone rusești in capitala și in jurul acesteia in cursul nopții, iar doua persoane au fost ranite de resturile cazute, inainte ca autoritațile sa ridice alertele de raid aerian in cea mai mare parte a țarii.Rusia a lansat…

- Ucraina a fost atacata cu 54 de drone iraniene, in acelasi timp, in noaptea de sambata spre duminica. 36 dintre acestea au fost doborate, a anuntat presedintele Volodimir Zelenski. Luni dimineata, rusii au lansat un nou atac masiv cu drone si rachete asupra Kievului, relateaza CNN. In mesajul de duminica…

- Rusia a declanșat in cursul nopții de sambata spre duminica un atac aerian de amploare in doua valuri asupra Kievului, care a ucis cel puțin o persoana, au declarat oficialii, citați de Reuters, timp ce capitala ucraineana se pregatește sa sarbatoreasca ziua orașului. Sistemele de aparare aeriana au…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a dat "asigurari categorice" omologului sau american Joe Biden ca avioanele de lupta F-16 care vor fi furnizate Kievului nu vor ataca teritoriul rusesc, relateaza AFP si Reuters, citandu-l pe liderul de la Casa Alba, scrie AGERPRES. CITESTE SI Olf Scholz…

- Ucraina a declarat ca a respins joi o zi de atacuri rusesti in si in jurul orasului ruinat Bahmut si a facut castiguri de un kilometru in unele locuri, castigand timp pentru „anumite actiuni planificate", relateaza Reuters. Seful grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, care conduce atacul rusesc…

- Un inalt demnitar ucrainean a afirmat miercuri ca tara sa nu are nicio legatura cu vreun atac cu drone impotriva Kremlinului si a subliniat ca astfel de actiuni nu ar aduce nimic Kievului pe front si doar ar provoca Rusia sa adopte masuri mai radicale, transmite Reuters.