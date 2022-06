Stiri pe aceeasi tema

- Declarațiile oficiale și imaginile publicate de Ministerul rus al Apararii sugereaza ca Rusia a schimbat recent din nou conducerea militara a trupelor din Ucraina. Temutul general Alexandr Dvornikov, supranumit „Calaul din Siria”, ar fi fost inlocuit cu generalul-colonel Ghenadi Jidko, adjunctul ministrului…

- Marea Britanie a adoptat joi o noua lista de sancțiuni impotriva mai multor cetațeni ruși acuzați de implicare in razboiul declanșat in Ucraina. Pe lista se afla Maria Lvova-Belova, comisarul rus pentru drepturile copiilor, și Patriarhul Kiril, liderul Bisericii Ortodoxe Ruse, relateaza Reuters . Potrivit…

- Pe fondul frustrarilor acumulate la Moscova din cauza invaziei poticnite a armatei lui Putin in Ucraina și, mai nou, a furiei provocate de anunțul Finlandei in privința solicitarii sale de aderare la NATO, conducerea rusa da semne ca a clacat și trece la

- Rusia il convoaca ambasadorul polonez la Moscova, la doua zile de la incidentul cu ambasadorul rus de la Varsovia, care a fost stropit cu o substanta rosie, cand a mers sa depuna flori la Cimitirul militar sovietic pentru a marca ziua de 9 Mai, relateaza Reuters care citeaza

- Un „erou” campion mondial rus intr-o competiție internaționala cu tancuri de razboi a fost ucis in prima lui lupta adevarata, in Ucraina, relateaza Daily Mail, dar și site-ul ucrainean Defence și mai multe publicații din Buriația, regiunea de unde era originar tanarul tanchist.Bato Basanov, in varsta…

- Rusia a predat Ucrainei un proiect de pace, a anuntat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agentiile ruse de presa. „In prezent, proiectul nostru de document care include formulari absolut clar elaborate a fost inmanat partii ucrainene. Mingea este in curtea lor, asteptam…

- Omul de afaceri rus Oleg Tinkov a vorbit despre razboiul „nebunesc” dus de Moscova in Ucraina, scrie The Guardian. Intr-o postare pe contul sau de Instagram, Tinkov, un fost bancher miliardar care a fost sancționat de guvernul Marii Britanii ca raspuns la invadarea Ucrainei de catre Rusia, a spus ca…

- Statele Unite nu trateaza „cu superficialitate” posibilitatea ca Rusia sa incerce sa foloseasca arme nucleare tactice in Ucraina, in condițiile in care Moscova continua sa se confrunte cu dificultați pe frontul de lupta, a avertizat directorul CIA, William Burns, potrivit CNN. „Avand in vedere potențiala…