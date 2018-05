Ambasada Rusiei in Statele Unite a declarat miercuri ca Moscova are tot dreptul de a construi Podul Crimeii, dupa ce Washingtonul a condamnat constructia si deschiderea acestui pod peste Stramtoarea Kerci, informeaza agentia Xinhua.



"Crimeea este Rusia. Nu vom cere nimanui permisiunea de a construi infrastructura de transport pentru binele populatiei Rusiei", a scris ambasada rusa pe Twitter.



Presedintele rus Vladimir Putin a deschis oficial Podul Crimeii ce leaga sudul Rusiei de Crimeea marti dimineata.



Constructia podului a inceput in 2015 dupa incorporarea…