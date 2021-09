Stiri pe aceeasi tema

- Iranul va reveni "foarte curand" la negocierile cu marile puteri, inclusiv Statele Unite, pe tema relansarii Acordului nuclear din anul 2015, a declarat vineri ministrul iranian de Externe, Hossein Amirabdollahian, citat de agentia Reuters. "Republica Islamica Iran va reveni la masa negocierilor.…

- Negocierile cu privire la programul nuclear iranian la Viena se "vor relua foarte curand", a declarat vineri, la New York, ministrul de externe iranian, Hossein Amir-Abdollahian, denuntand ''mesajele contradictorii'' din partea Statelor Unite cu privire la revenirea acestora in acordul international…

- Context: Pana la 23 februarie 2021, AIEA (Agentia Internationala pentru Energie Atomica) a verificat si a monitorizat punerea in aplicare de catre Iran a angajamentelor sale legate de domeniul nuclear al Planului Comun si Cuprinzator de Actiune (JCPOA) semnat in 2015, de SUA, Marea Britanie, Franta,…

- Noul presedinte iranian Ebrahim Raisi a declarat marti ca este în favoarea unor negocieri pentru salvarea acordului international privind programul nuclear iranian, negocieri întrerupte de la alegerea sa în iunie, daca „obiectivul final este ridicarea tuturor sanctiunilor opresive”,…

- Ministrii de externe ai statelor membre ale acordului nuclear iranian ar urma sa participe in aceasta saptamana la o reuniune in New York, in incercarea de a relansa negocierile ce vizeaza revenirea Statelor Unite in acest pact, informeaza AFP preluat de agerpres. "Vom avea, fara indoiala, o intalnire…

