Rusia înarmează Siria cu rachete sol-aer de ultimă generaţie Sistemul, prezentat ca fiind capabil sa doboare tinte aeriene pe o raza de 300 km, ar permite armatei siriene o mai buna aparare impotriva unor potentiale lovituri occidentale, precum cele intreprinse la sfarsitul saptamanii trecute, scrie agerpres.ro. Rusia a promis in urma cu un deceniu sa nu furnizeze Siriei astfel de sisteme din cauza ingrijorarii ca aceasta ar putea duce la destabilizarea tarii, a afirmat Seghei Lavrov. 'Acum nu avem astfel de obligatii morale', a adaugat seful diplomatiei de la Moscova in interviu. Rusia este principalul sustinator militar al Damascului,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

