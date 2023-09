Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Justitiei din Rusia a emis, vineri seara, o declarație surprinzatoare prin care l-a etichetat pe Dmitri Muratov, un renumit jurnalist rus și laureat al Premiului Nobel pentru Pace 2021, drept „agent strain”.

- Rusia și Belarus au fost invitate din nou la festivitatea de decernare a Premiului Nobel de la Stockholm, dupa ce anul trecut au fost lasate pe dinafara din cauza razboiului din Ucraina, anunța Fundația Nobel, potrivit BBC.

- Economistul american Eric Maskin, profesor la Harvard și laureat al Premiului Nobel in 2007, considera ca o soluție pentru incheierea razboiului ar fi ca Vladimir Putin sa obțina din partea Vestului garanția opririi extinderii NATO, conform Adevarul.Eric Maskin a afirmat ca pentru a ințelege de ce…

- Eric Maskin, laureat al Premiului Nobel pentru Economie in anul 2007, a primit vineri, 7 iulie 2023, titlul de doctor Honoris Causa al Universitații de Vest din Timișoara. Joi seara, la conferința susținuta, profesorul Maskin a vorbit despre crizele financiare.

- Universitatea de Vest din Timișoara are bucuria de a va invita la un eveniment excepțional, dedicat economiei. Ne face o deosebita placere sa va anunțam ca distinsul profesor Eric Stark Maskin, laureat al Premiului Nobel pentru Economie in 2007, ne va fi alaturi in cadrul a doua intalniri pentru a impartași…

- Ministerul rus al Justitiei a lansat o ancheta in legatura cu un muzeu dedicat fostului presedinte Boris Eltin, banuit ca a actionat ca posibil „agent strain", au relatat joi media de stat ruse citate de Reuters.