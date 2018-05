Rusia, gata sa participe la dezvoltarea centralei nucleare de la Belene

Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria a reluat planurile de dezvoltare a centralei nucleare de la Belene si este deschisa la participarea Rusiei la acest proiect, a afirmat luni presedintele bulgar Rumen Radev, dupa discutii la Moscova cu premierul rus Dmitry Medvedev, transmite Reuters. Rumen Radev, care a inceput luni…

- Cercetatori in inteligenta artificiala din aproape 30 de tari boicoteaza o universitate din Coreea de Sud pe fondul ingrijorarilor ca un parteneriat intre laborator si o companie de aparare ar putea duce la aparitia uno „roboti ucigasi”, scrie The Guardian. Mai mult de 50 de academii de…

- Fortele Aeriene din Statele Unite au acordat companiei Lockheed Martin un contract in valoare de 928 de milioane de dolari pentru dezvoltarea unei rachete de croaziera hipersonice, in contextul rivalitatii cu Rusia si China, care au anuntat proiecte similare.

- Cipru va depune un protest oficial impotriva construcției primei centrale nucleare din Turcia, care va fi ridicata in regiunea seismica Akkuyu, a declarat secretarul de presa al guvernului cipriot, Prodromos Prodromu, potrivit Euobserver. „Autoritațile Republicii Cipru vor trimite un demers și vor protesta…

- Secretarul general al Consiliului Europei, Thorbjorn Jagland, l-a indemnat luni pe presedintele rus, Vladimir Putin, reales cu o zi inainte pentru al patrulea mandat, "sa participe activ" la aceasta organizatie, lipsita, din iunie 2017, de importanta contributie bugetara a Moscovei, relateaza AFP. "Sper…

- Rusia indeamna Marea Britanie sa renunte la intimidare si la limbajul ultimatumurilor in relatia sa cu o putere nucleara, a afirmat marti seara purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, relateaza agentia de presa Interfax.

- Decizie ferma a liderului de la Kremlin. Mai exact, Vladimir Putin a facut, in cadrul unui documentar declarații dure, ferme și șocante, devoaland cand și in ce condiții va folosi armele nucleare. Mai exact, Putin a afirmat ca in cazul in care Rusia va fi atacata cu arme nucleare, riscand sa fie nimicita,…

- Ministrul responsabil de derularea proiectului construirii celor doua reactoare ale centralei nucleare din Paks, Ungaria, Janos Suli, a declarat ca de finanțarea acestora se va ocupa Rusia și, cel mai probabil, acestea vor deveni operaționale in 2026-2027.