Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a declarat miercuri ingrijorat de cresterea mortalitatii cauzate de noul tip de coronavirus in Rusia, insa fara a ordona deocamdata inasprirea masurilor restrictive menite sa stavileasca epidemia, informeaza AFP. "Numarul de noi cazuri creste (...) si,…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a declarat miercuri ingrijorat de cresterea mortalitatii cauzate de noul tip de coronavirus in Rusia, insa fara a ordona deocamdata inasprirea masurilor restrictive menite sa stavileasca epidemia, informeaza AFP potrivit Agerpres. "Numarul de noi cazuri creste (...)…

- Presedintele PSD si al Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a anuntat ca va intra in izolare si va efectua un test pentru COVID-19. Decizia vine dupa ce deputata Simona Bucura Oprescu si președintele Consiliului Județean Bitrița-Nasaud, Emil Radu Moldovan, membri PSD, au fost diagnosticati cu COVID-19.…

- Presedintele american Donald Trump, care este tratat pentru Covid-19 intr-un spital militar, a declarat sambata ca se simtea rau cand a ajuns la spital, dar acum se simte mult mai bine și ca urmatoarele zile vor reprezenta ”un adevarat test” in tratamentul medical la care este supus. “Am venit aici,…

- Președintele SUA a fost testat pozitiv in timp ce lucra la planurile de relaxare a țarii, fiind infectat cel mai probabil in timpul unei calatorii la bordul Air Force One, alaturi de unul dintre cei mai apropiați consilieri ai sai, diagnosticat cu Covid-19, scrie presa americana. Trump a anunțat diagnosticul…

- Deschiderea anului școlar nu a adus “un impact major” in privința creșterii numarului de infectari cu noul coronavirus, insa in viitor este normal sa existe focare in unitațile didactice, a afirmat secretarul de stat in MAI Raed Arafat. Intrebat vineri seara, intr-o emisiune la Digi 24, daca fenomenul…

- Virusurile de raceala obișnuita modificate și care stau la baza candidaților cu profil inalt COVID-19 de la China CanSino Biologics (6185.HK) și Institutul Gamaleya din Rusia au fost studiate de zeci de ani, dar inca nu sunt utilizate pe scara larga, scriu analiștii Reuters, dupa o documentare relizata…

- Presedintele belarus Alexandr Lukasenko a acuzat vineri, pentru prima data, Statele Unite ca dirijeaza protestele antiguvernamentale din tara sa si, de asemenea, Uniunea Europeana ca ar fi intrat in acest joc al SUA, transmit agentiile EFE si AFP, citate de Agerpres. ”Statele Unite planifica si dirijeaza…