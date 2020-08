​Rusia expulzează trei angajaţi ai Ambasadei Slovaciei de la Moscova Ambasadorul Slovaciei, Peter Priputen, a fost convocat, luni, la sediul Ministerului de Externe al Rusiei, unde a fost informat în legatura cu decizia expulzarii de la Moscova a trei diplomati slovaci, se afirma într-un comunicat al MAE rus, potrivit agenției Tass, citate de Rador.



&"La 31 august, ambasadorul Slovaciei în Federația Rusa a fost chemat la Ministerul rus de Externe, unde a fost informat în legatura cu un protest categoric fata de expulzarea nefondata în luna august a trei angajați diplomatici ai Ambasadei ruse din Slovacia. Consideram acest pas… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

