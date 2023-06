Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a avut luni prima sa aparitie publica dupa revolta mercenarilor din gruparea Wagner, adresandu-se, intr-o inregistrare video difuzata de Kremlin, in cadrul unui forum dedicat industriei si tineretului, informeaza AFP, citata de Agerpres.

- Presedintele rus Vladimir Putin declarat duminica intr-un interviu ca Rusia este in continuare increzatoare ca isi poate indeplini planurile privind "operatiunea militara speciala" din Ucraina.

- Presedintele rus Vladimir Putin se afla la Kremlin si lucreaza, anunta sambata un purtator de cuvant al presedintiei ruse, Dmitri Peskov, relateaza AFP și BBC Russian. Peskov dezminte astfel zvonuri, care circula pe retele de socializare, potrivit carora Putin a fugit din Moscova, din calea rebeliunii…

- Președintele rus, Vladimir Putin, l-a informat sambata pe președintele belarus, Aleksander Lukașenko, cu privire la situația din Rusia, potrivit unui mesaj postat pe canalul oficial Telegram al președinției din Belarus.Presedintele rus Vladimir Putin, care se confrunta cu o revolta a grupului paramilitar…

- Liderul rus Vladimir Putin a avertizat vineri, 16 iunie, statele NATO sa nu furnizeze Kievului avioane de vanatoare F-16, precizand ca Rusia va trebui sa examineze modalitatile de eliminare a acestor avioane, inclusiv in situatia in care ele ar porni in misiuni de lupta in Ucraina de la baze aeriene…

- Un fost KGB-ist iși da cu parerea: Prigojin este presedintele interimar, Putin nu mai existaUn fost spion al KGB se refera la tensiunile dintre seful militiei Wagner si presedintele Vladimir Putin CITESTE SI 'Planul B al lui Putin' - Cum ar putea schimba președinția lui Trump razboiul din Ucraina…

- In timp ce tensiunile sunt tot mai vizibile intre șeful Wagner și Ministerul rus al Apararii, fostul spion KGB, Serghei Jirnov, spune ca Prigojin este noul președinte interimar al Rusiei. Potrivit acestuia, Putin nu mai exista la conducerea țarii, este "nebun și depașit".„Este o persoana care vede toata…

- Președintele rus Vladimir Putin a semnat luni, 3 aprilie, un decret pentru inființarea unui fond special destinat sa-i ajute pe soldații care lupta in Ucraina și pe familiile acestora, scrie The Moscow Times preluand AFP. Rusia ofera rareori o estimare a pierderilor pe care le inregistreaza in „operațiunea…