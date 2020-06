Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin nu prevede sa participe la summitul online cu privire la un posibil vaccin impotriva noului coronavirus organizat de guvernul britanic saptamana aceasta, a declarat ieri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de Reuters, potrivit Agerpres. Seful statului…

- Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat ministerelor Apararii si de Externe sa angajeze convorbiri cu Damascul pentru ca Moscova sa obtina facilitati si acces maritim suplimentar in Siria, a informat agentia de presa Interfax, citand un ordin prezidential postat vineri pe site-ul oficial al Kremlinului…

- Liderul partidului „Rodina”, deputatul rus Aleksei Juravliov, a inregistrat in Duma de Stat un proiect de lege care, daca va fi votat, va anula pe teritoriul Rusiei rezolutia adoptata in cadrul consiliului deputatilor poporului ai URSS din august 1989 privind condamnarea actului Ribbentrop-Molotov,…

- Rusia a celebrat sambata 75 de ani de la victoria impotriva Germaniei naziste in Al Doilea Razboi Mondial, dar presedintele Vladimir Putin a anulat sine die parada militara traditionala din Piata Rosie din Moscova, din cauza coronavirusului, informeaza Reuters.

- Presedintii Statelor Unite, Donald Trump, si Rusiei, Vladimir Putin, au publicat sambata o rara declaratie comuna ce comemoreaza intalnirea dintre trupele americane si sovietice in drumul lor pentru a invinge Germania nazista in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial in 1945, ca un exemplu despre…

- Rusia a anuntat vineri ca a declansat o ancheta pentru ''profanare publica de simboluri ale gloriei militare ruse'' dupa ce statuia unui maresal sovietic a fost demontata saptamana trecuta la Praga, informeaza AFP. Primaria celui de-al saselea arondisment al capitalei cehe a demontat…

- Rusia este puternic divizata asupra reformei constitutionale care i-ar permite presedintelui rus Vladimir Putin sa guverneze pana in 2036, arata un sondaj de opinie realizat de Centrul Levada si dat publicitatii vineri, informeaza Reuters, scrie Agerpres.Potrivit sondajului, 6% dintre cele…

- Mass-media ruse au desfasurat "o semnificativa campanie de dezinformare" impotriva Occidentului, pentru a agrava impactul noului tip de coronavirus, a genera panica si a semana neincredere, potrivit unui document al Uniunii Europene consultat miercuri de Reuters, potrivit Agerpres.