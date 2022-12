Rusia continuă să producă rachete pentru lovituri împotriva Ucrainei, în ciuda sancțiunilor occidentului Cercetatori independenți din Marea Britanie au sosit la invitația autoritaților ucrainene la Kiev și au studiat epava rachetelor de croaziera Kh-101, care au fost lansate la instalațiile energetice ucrainene pe 23 noiembrie.Potrivit unui raport de expertiza, Rusia a asamblat una dintre rachetele prezentate in aceasta vara, cand sancțiunile SUA și UE erau deja in vigoare. A doua racheta a fost facuta in septembrie. A fost posibil sa se determine acest lucru prin marcajele fabricii de pe cochilii.Marcajul este format din 13 cifre, dintre care primele trei indica producatorul, urmatoarele trei -… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

