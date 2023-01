Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca nu are „nicio indoiala” ca o victorie a Rusiei in Ucraina este „inevitabila”, in timp ce s-a adresat astazi muncitorilor in timpul unei vizite la o fabrica de armament din Sankt Petersburg, relateaza The Guardian . De asemenea, liderul rus a dezvaluit ca…

- Marea Britanie ia in considerarea aprovizionarea Ucrainei cu tancuri Challenger 2. Daca ar lua aceasta decizie, Londra ar deveni primul aliat al Kievului care sa iși trimita blindatele grele proprii in razboiul cu Rusia, transmite The Guardian. Aceasta posibilitate apare la cateva zile dupa ce mai…

- Grupul Pussy Riot a lansat o noua melodie ce condamna razboiul din Ucraina, cenzura ruseasca si Occidentul care „sponsorizeaza” regimul prin cumpararea de petrol si gaze din Rusia. Protestatarii au cerut, de asemenea, ca liderul rus, Vladimir Putin, sa fie judecat la un tribunal international, scrie…

- Inca de cand armata lui Vladimir Putin a atacat Ucraina fara nicio provocare – și chiar inainte de asta – un anumit tip de politicieni și “experți” au cerut ca Occidentul și Kievul sa „negocieze” cu Kremlinul. Nu exista „soluții militare” pentru acest razboi, sau pentru orice conflict cu Rusia, ci…

- Jens Stoltenberg s-a declarat ingrijorat ca luptele din Ucraina pot scapa de sub control și ”ar deveni un razboi intre Rusia și NATO”, transmite The Guardian. Pe de alta parte, The New York Times il citeaza pe șeful organizației nord-atlantice care avertizeaza ca un „razboi total” cu Rusia este „o posibilitate…

- Kremlinul a crezut ca va captura cu usurinta Ucraina si va cuceri Kievul in cateva zile, dar acum, dupa mai bine de noua luni de la inceputul razboiului sau dezastruos in Ucraina, noua strategie rusa de a viza infrastructura ce aduce lumina, caldura si apa in milioane de case ucrainene dezvaluie…

- Deși a acuzat mereu Rusia și pe Putin ca tot timpul au fugit de responsabilitatea demararii unor negocieri bilaterale, mai nou, președintele Ucrainei admite ca a primit informații de la occidentali ca Vladimir Putin ar fi spus DA unor negocieri. „Am primit semnale ca Putin dorește negocieri directe”,…

- Rusia a respins furioasa apelul internațional de a plati despagubiri pentru distrugerile provocate in Ucraina, in urma rezoluției adoptate luni de Adunarea Generala ONU, scrie BBC. Ambasadorul rus la ONU, Vasili Nebenzia, a catalogat rezoluția „nula legal și neavenita”, iar Kremlinul a acuzat Occidentul…