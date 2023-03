Stiri pe aceeasi tema

- Compania nucleara de stat a Rusiei - Rosatom - ar furniza uraniu puternic imbogatit Chinei pentru utilizarea in reactoare de dezvoltare rapida, a transmis miercuri Departamentul Apararii al SUA.

- Recentele incidente cu baloane care au fost doborate de Statele Unite, care sunt suspectate ca ar fi folosite de China pentru spionaj, formeaza o parte dintr-un tipar care evidentiaza nevoia NATO de a fi vigilenta, a declarat luni secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, in cadrul unei conferinte…

- "Ceea ce am vazut in Statele Unite face parte dintr-un tipar in care China și, de asemenea, Rusia iși intensifica activitațile de supraveghere a aliaților NATO", a declarat Stoltenberg, informeaza Reuters, citat de Rador. Declarațiile vin dupa ce avioanele de lupta militare americane au doborat duminica…

- Compania rusa de energie nucleara Rosatom a declarat luni ca sectorul energetic ar trebui sa fie in afara politicii, dupa ce Ucraina a anuntat duminica sanctiuni impotriva acesteia, relateaza EFE.

- Noul pachet de sancțiuni al Uniunii Europene nu face decat sa provoace mari daune țarii sale, susține acesta, pentru ca energia nucleara este necesara pentru Ungaria.Ungaria susține ca nu poate sa renunțe la cooperarea cu Rusia din domeniul energiei. Asta pentru ca ungurii și rușii au pornit un proiect…

- Rusia pare ca se afla in situatia in care este fortata sa foloseasca bombe expirate pe masura ce stocurile sale de munitii scad dupa mai bine de noua luni de razboi in Ucraina, a declarat un inalt oficial militar american, transmite AFP, preluata de Agerpres.Stocurile moderne de munitie ale Moscovei…

