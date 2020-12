Stiri pe aceeasi tema

- In conferința anuala susținuta de Putin, liderul de la Moscova a spus ca dezvaluirile Bellingcat „nu sunt o investigație, ci sunt o scurgere de materiale de informații americane".Putin a declarat ca acuzațiile potrivit carora FSB se afla in spatele otravirii lui Navalnii in orașul siberian Tomsk - mai…

- O echipa de asasini sub acoperire care lucreaza pentru Serviciul secret al Federației Ruse l-a otravit pe activistul Aleksei Navalnîi în august, dupa ce l-a urmarit pe parcursul mai multor calatorii, scrie site-ul de investigații Bellingcat, citat de The Guardian.Citând telecomunicații…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat, joi, ca a intervenit personal, la sfarsitul lunii august, pentru a permite mutarea opozantului Alexei Navalnai in Germania pentru ingrijiri medicale, dupa ce acesta a fost otravit, relateaza AFP, citata de Agerpres."De indata ce sotia acestui cetatean mi…

- Ministrii de Externe din Uniunea Europeana au aprobat, luni, un plan franco-german de a impune sanctiuni rusilor suspectati de otravirea politicianului rus de opozitie Alexei Navalnîi, au declarat diplomati citati de Reuters, preluat de News.ro. Berlinul si Parisul au facut propunerea…

- Diplomatia rusa a criticat miercuri acuzatiile ''inacceptabile'' ale Frantei si Germaniei, care au denuntat o ''implicare si o responsabilitate'' a Rusiei in otravirea opozantului rus Aleksei Navalnii si au amenintat Moscova cu sanctiuni, relateaza AFP, potrivit AGERPRES.''In loc sa coopereze…

- Ministerul rus de externe a spus sambata ca ambasada Rusiei din Germania a fost refuzata de MAE german cand a solicitat sa aiba acces la Alexei Navalnii, transmite Hotnews.Ministerul rus de externe a cerut, in același comunicat de presa, ca cei care conduc o „campanie de demonizare a Rusiei” sa se opreasca.Navalnii…

- „N-are nicio legatura una cu alta”, a spus Schroeder în cel mai recent interviu al sau înregistrat, adaugând ca sunt în joc 10 miliarde de euro investitii în acest gazoduct, informeaza miercuri dpa. Otravirea lui Navalnîi Navalnîi, critic…