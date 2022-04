Stiri pe aceeasi tema

- Un port la Marea Azov se afla in flacari, in urma bombardamentelor armatei Federației Ruse. Proiectilele rusești cad peste cartiere de locuințe, centre comerciale, școli și spitale. In timp ce Moscova susține ca operațiunea militara speciala din Ucraina se desfașoara conform planului, autoritațile din…

- Anatoli Ciubais, considerat unul dintre cei mai importanti reformatori liberali ai Rusiei, a renuntat la postul de reprezentant special al presedintelui Vladimir Putin pentru relatii cu organizatiile internationale, a dezvaluit miercuri pentru Reuters o sursa familiarizata cu aceasta problema. Potrivit…

- Anatoli Ciubais, considerat unul dintre cei mai importanti reformatori liberali ai Rusiei, a renuntat la postul de reprezentant special al presedintelui Vladimir Putin pentru relatii cu organizatiile internationale și a parasit teritoriul Federației Ruse, informeaza Reuters. Potrivit unei surse citate…

- Autoritațile ucrainene au refuzat sa deschida coridoarele umanitare pe care le-a propus Moscova. Despre acest lucru a declarat viceprim-ministrul Ucrainei, ministrul pentru Reintegrarea teritoriilor ocupate temporar, Irina Vereshchuk, transmite TASS. Ea a numit absurd, cinic și inacceptabil faptul ca…

- Vladimir Putin a ordonat ministrului Apararii, Serghei Șoigu, sa ridice gradul de alerta pentru forțele nucleare, dupa ce el a acuzat „declarații agresive din partea țarilor NATO”. Presedintele rus a anuntat, duminica, plasarea in stare de alerta a “fortei de decurajare” a armatei ruse, care poate cuprinde…

- Ambasada SUA in Rusia a lansat, aseara, o alerta pentru cetatenii americani aflati pe teritoriul Federatiei Ruse, din cauza unor amenintari cu atacuri in locuri publice.Potrivit comunicatului publicat pe site-ul ru.usembassy.gov , o alerta de securitate a fost lansata din cauza unor posibile atacuri.…

- Acest acord – care urmeasza sa fie semnat ”in zille urmatoare” – ”prevede accesul Ucrainei la o platforma NATO de impartasire a informatiilor despre programe informatice de tip malware”, anunta intr-un comunicat secretarul general al NATO Jens Stoltenberg.”Expertii aliati (prezenti) in tara (Ucraina)…

- Chiar in ziua in care incepe o noua runda de negocieri, de aceasta data intre Rusia și Alianța Nord Atlantica, Moscova crește presiunea pe Occident și demareaza noi exercii militare la granița cu Ucraina.