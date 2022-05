Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta cesiune are loc din cauza invaziei ruse a Ucrainei. ”S-au semnat acorduri in vederea unui transfer al activelor rusesti ale grupului Renault Federatiei ruse si Guvernului de la Moscova”, anunta intr-un comunicat Ministerul rus al Industriei si Conertului. Renaul a confrmat aceasta cesiune a…

- Rusia a naționalizat o fabrica importanta care a aparținut producatorului francez Renault și intenționeaza sa o foloseasca pentru a reinvia celebra marca Moskvitch din epoca sovietica, a declarat luni primarul Moscovei, Serghei Sobianin, relateaza The Moscow Times.

- Al patrulea mare producator auto din lume, care a produs si vandut marcile Peugeot, Citroёn, Opel, Jeep si Fiat in Rusia, detine doar 1% din piata auto din aceasta tara. Are o fabrica de productie de furgonete in Kaluga, la aproximativ 201 kilometri)sud-est de Moscova, detinuta in comun cu producatorul…

- Rusia a blocat site-ul web al postului de radio francez RFI, care difuzeaza știri in 15 limbi, inclusiv in rusa, pe fondul represiunii criticilor fața de ofensiva din Ucraina, scrie AFP cu referire la Hotnews.ro . Acum, site-ul rfi.fr se afla pe lista site-urilor blocate in Rusia de catre autoritatea…

- Autoritatatea rusa de reglementare a comunicatiilor, Roskomnadzor, a blocat accesul site-ului The Moscow Times, varianta de limba rusa, relateaza Reuters. Cotidianul independent The Moscow Times a relatat pe larg actualitatea rusa vreme de trei decenii, dupa prabusirea Uniunii Sovietice. Redactia "The…

- “Acest lucru ar putea insemna o lista separata. Aceasta este o decizie conditionata, asta este exact ceea ce analizam”, a declarat De Meo intr-o conferinta de presa. Planul de separare a productiei de automobile cu motoare cu ardere interna ar putea interesa Nissan sau investitorii pe termen lung, a…

- Ministerul de Finante al Rusiei se pregateste sa plateasca in ruble o parte din datoriile sale in valuta, miercuri, pentru ca sanctiunile impiedica bancile sa onoreze datoriile in moneda de emisiune a obligatiunilor, potrivit unui anunt facu luni de institutie, transmite Reuters. "Este un default?...…

- Guvernul Rusiei a anuntat joi ca a interzis exporturile de echipamente de telecomunicatii, medicale, auto, agricole, electrice si tehnice, printre alte articole, pana la finalul lui 2022, ca represalii la sanctiunile occidentale impuse Moscovei, transmite Reuters.In total, peste 200 de articole au…