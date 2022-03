Rusia a fost exclusă și de la finala Eurovision 2022 Suspendarile vin pe banda pentru Rusia. Eliminata din asociații economice, sportive și evenimente culturale in urma razboiului declanșat in Ucraina, federația de la est a fost exclusa și de la Eurovision. EBU-European Broadcasting Corporation (Uniunea Europeana de Radiodifuziune) a anunțat ca repezentanții Rusiei nu vor fi primiți la Eurovision 2022 pentru ca pot ”compromite competiția muzicala”. Mai multe țari europene au anunțat anterior ca nu-și vor mai trimite reprezentanți la finala celei mai mari competiții muzicale europene daca Rusiei i se va permite sa participe. Rusia a caștigat concursul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

