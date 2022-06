Stiri pe aceeasi tema

- Crestinii ortodocsi praznuiesc duminica Rusaliile, marcand 50 de zile de la Inviere, iar luni Sfanta Treime, sarbatorita a doua zi dupa Duminica Pogorarii Sfantului Duh si care incheie, practic, o perioada incarcata simbolic din punct de vedere religios. In Duminica Rusaliilor se sarbatoreste Pogorarea…

- Sfantul Andronic a fost unul dintre cei Saptezeci de Apostoli si ruda a Sfantului Apostol Pavel. Despre Andronic, Sfantul Apostol Pavel spune in Epistola catre Romani : „Imbratisati pe Andronic si pe Iunias, cei de neam cu mine si impreuna inchisi cu mine, care sunt vestiti intre apostoli si care inaintea…

- In Miercurea de dupa Duminica Slabanogului, in Biserica Creștin-Ortodoxa se face pomenirea Injumatațirii Cincizecimii. Aceasta sarbatoare este praznuita intru cinstirea celor doua mari praznice, al Paștilor și al Rusaliilor, „ca pe una ce le unește și le leaga pe amandoua“. Femeile se trezeau dis-de-dimineața,…

- Seful Bisericii Catolice a lansat un apel la adresa sefului Bisericii Ortodoxe Ruse pentru a-si uni eforturile in vederea incheierii ostilitatilor din Ucraina, transmite luni DPA, citata de Agerpres. „Fie ca Sfantul Duh sa ne schimbe inimile si sa ne transforme in aducatori ai pacii, in special in Ucraina…

- Sarbatoarea Invierii Domnului Iisus Hristos a adunat in noaptea de sambata spre duminica mii de credincioși in biserici la Gherla, la Manastirea Nicula, in lacașurile de cult din sate și comune. Dupa perioada de post, rugaciune, in care și-au impartașit pacatele, creștinii s-au bucurat de Invierea Domnului.…

- Crestinii ortodocsi au intrat in Saptamana Patimilor, numita si Saptamana Mare, ultima saptamana a Postului Mare, inainte de Pasti. Fetele bisericesti indeamna enoriasii sa se abtina in aceste zile de la petreceri.

- Creștinii sarbatoresc astazi Buna Vestire, cand arhanghelul Gavriil i-a vestit Mariei ca il va naște pe Iisus. In nord-vestul țarii, sarbatoarea are o dubla semnificație: se implinesc 16 ani de existența a Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Salajului.

- OrtodoxeSf. Sfintit Mc. Vasile, preotul din Ancira; Sf. Mc. Drosida, fiica imparatului TraianGreco-catoliceSf. pr. m. VasileRomano-catoliceSf. Lia, vaduvaSfantul Sfintit Mucenic Vasile, preot al bisericii din Ancira (Ankara), este pomenit in calendarul crestin ortodox in ziua de 22 martie.Sfantul Vasile…